Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин
Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о сплоченности российских военнослужащих и отношении народа к армии, подчеркнул, что такое дорогого стоит, "этого не... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:08:00+03:00
2025-12-17T18:08:00+03:00
2025-12-17T18:19:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
северск
день героев отечества
владимир путин
безопасность
россия
северск
Путин о сплочении и единстве Вооружённых Сил России
Президент отметил сплочение и единство Вооружённых Сил России
Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин
Путин: отношение россиян к армии дорогого стоит