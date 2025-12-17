Рейтинг@Mail.ru
Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 17.12.2025 (обновлено: 18:19 17.12.2025)
Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин
2025-12-17T18:08:00+03:00
2025-12-17T18:19:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
северск
день героев отечества
владимир путин
безопасность
россия, северск, день героев отечества, владимир путин, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Северск, День Героев Отечества, Владимир Путин, Безопасность
Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин

Путин: отношение россиян к армии дорогого стоит

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о сплоченности российских военнослужащих и отношении народа к армии, подчеркнул, что такое дорогого стоит, "этого не купишь за деньги".
В среду Путин в Минобороны РФ наградил медалями "Золотая Звезда" Героев РФ, участвовавших в операции по освобождению Северска.
"Этого не купишь за деньги – такое отношение и в нашем народе к армии, и военнослужащих между собой. Это проекция на отношение к Родине. Это дорогого стоит. В этом и заключается основа, фундамент всех наших побед", - заявил Путин в ходе церемонии.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин назвал освободивших Северск военнослужащих храбрыми воинами
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскДень Героев ОтечестваВладимир ПутинБезопасность
 
 
