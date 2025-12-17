Сплоченность бойцов за деньги не купишь, заявил Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о сплоченности российских военнослужащих и отношении народа к армии, подчеркнул, что такое дорогого стоит, "этого не купишь за деньги".

"Этого не купишь за деньги – такое отношение и в нашем народе к армии, и военнослужащих между собой. Это проекция на отношение к Родине. Это дорогого стоит. В этом и заключается основа, фундамент всех наших побед", - заявил Путин в ходе церемонии.