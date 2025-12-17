Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 17.12.2025 (обновлено: 18:46 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/putin-2062735013.html
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии - РИА Новости, 17.12.2025
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии
Сплоченность и поддержка друг друга в армии имеют огромное значение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:03:00+03:00
2025-12-17T18:46:00+03:00
владимир путин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062742271_0:209:3206:2012_1920x0_80_0_0_214b71a1961f8a86ed82d541e713dc9a.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062734175.html
россия
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о сплочении и единстве Вооружённых Сил России
Президент отметил сплочение и единство Вооружённых Сил России
2025-12-17T18:03
true
PT2M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062742271_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_2a6f92ba9b2c890877a23fd217aa5d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вооруженные силы рф, россия, северск
Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии

Путин: сплоченность и поддержка друг друга в армии имеют огромное значение

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сплоченность и поддержка друг друга в армии имеют огромное значение, заявил президент России Владимир Путин.
В среду Путин в Минобороны РФ наградил медалями "Золотая Звезда" Героев РФ, участвовавших в операции по освобождению Северска.
«
"Эта сплоченность, поддержка друг друга, внимание друг к другу и забота друг о друге имеют огромное значение", - сказал глава государства во время церемонии награждения.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин рассказал, в чем заключается основа российских побед
Вчера, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияСеверск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала