https://ria.ru/20251217/putin-2062735013.html
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии - РИА Новости, 17.12.2025
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии
Сплоченность и поддержка друг друга в армии имеют огромное значение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:03:00+03:00
2025-12-17T18:03:00+03:00
2025-12-17T18:46:00+03:00
владимир путин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062742271_0:209:3206:2012_1920x0_80_0_0_214b71a1961f8a86ed82d541e713dc9a.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062734175.html
россия
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062742271_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_2a6f92ba9b2c890877a23fd217aa5d5f.jpg
Путин о сплочении и единстве Вооружённых Сил России
Президент отметил сплочение и единство Вооружённых Сил России
2025-12-17T18:03
true
PT2M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы рф, россия, северск
Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск
Путин рассказал о значении сплоченности и поддержки в армии
Путин: сплоченность и поддержка друг друга в армии имеют огромное значение