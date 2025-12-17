https://ria.ru/20251217/putin-2062734175.html
Путин рассказал, в чем заключается основа российских побед
Основа всех побед России в особом отношении народа к армии и к родине, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин: основа побед РФ заключается в особом отношении народа к армии и к родине