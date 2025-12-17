https://ria.ru/20251217/putin-2062734085.html
Путин рассказал, о чем его всегда просят военные
Путин рассказал, о чем его всегда просят военные - РИА Новости, 17.12.2025
Путин рассказал, о чем его всегда просят военные
Президент России Владимир Путин рассказал, что военнослужащие в беседе с ним всегда просят о наградах для боевых товарищей. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:59:00+03:00
2025-12-17T17:59:00+03:00
2025-12-17T18:08:00+03:00
владимир путин
россия
россия
Путин рассказал, о чем его всегда просят военные
Военнослужащие в беседе с Путиным всегда просят о наградах для боевых товарищей