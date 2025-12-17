Рейтинг@Mail.ru
17:59 17.12.2025 (обновлено: 18:08 17.12.2025)
Путин рассказал, о чем его всегда просят военные
Путин рассказал, о чем его всегда просят военные
Президент России Владимир Путин рассказал, что военнослужащие в беседе с ним всегда просят о наградах для боевых товарищей. РИА Новости, 17.12.2025
Путин рассказал, о чем его всегда просят военные

Военнослужащие в беседе с Путиным всегда просят о наградах для боевых товарищей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что военнослужащие в беседе с ним всегда просят о наградах для боевых товарищей.
"Всегда идет просьба о том, чтобы не забыть о них (товарищах - ред.), всегда подчеркивается, что боевой товарищ заслуживает таких же наград, заслуживает такого же внимания со стороны государства. Этого не купишь за деньги", - сказал Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России - участникам СВО.
