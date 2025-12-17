https://ria.ru/20251217/putin-2062730234.html
Военные отважно сражаются за достойное будущее россиян, заявил Путин
Военные отважно сражаются за достойное будущее россиян, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Военные отважно сражаются за достойное будущее россиян, заявил Путин
Российские военные стоят на страже государства, отважно сражаются за достойное будущее россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:49:00+03:00
2025-12-17T17:49:00+03:00
2025-12-17T18:25:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062735950_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_edd623c5522a9acf1b9651508f58749b.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062728319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062735950_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4e973a2a36478eecbae785f680310bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Военные отважно сражаются за достойное будущее россиян, заявил Путин
Путин: военные отважно сражаются за достойное будущее народа, стоят на страже РФ