Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 17.12.2025 (обновлено: 21:24 17.12.2025)
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска - РИА Новости, 17.12.2025
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска
Президент Владимир Путин наградил медалями "Золотая Звезда" Героев России, участвовавших в операции по освобождению Северска. РИА Новости, 17.12.2025
Путин вручил медали участникам спецоперации, освободившим Северск
После заседания коллегии Минобороны Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска

Путин наградил участников освобождения Северска медалями "Золотая Звезда"

Президент Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
Президент Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалями "Золотая Звезда" Героев России, участвовавших в операции по освобождению Северска.
"В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск — значимый для нас русский город", — сказал он на церемонии.
В числе награжденных:
  • командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Ярамир Темирханов, под руководством которого подразделениям удалось взять под контроль более 20 ключевых опорных пунктов противника;
  • начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа генерал-майор Александр Муратов, под чьим командованием группировка сорвала ротацию подразделений ВСУ, позволив штурмовикам занять выгодные позиции и охватить Северск;
  • командир 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Денис Пирогов, который, применив военную хитрость, в кратчайшие сроки захватил позиции противника на южной окраине города и закрепился на выгодном рубеже для дальнейшего наступления;
  • генерал-лейтенант Игорь Кузьменков, под командованием которого подразделения 3-й общевойсковой армии Южного военного округа нанесли поражение формированиям ВСУ, освободили девять населенных пунктов, создав плацдарм для окружения противника в районе Северска;
  • командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа старший лейтенант Наран Очир-Горяев, который лично спланировал и осуществил захват важных городских застроек, освободив более 50 жилых домов и уничтожив засевших там неонацистов;
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
  • механик-водитель мотострелкового батальона 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ефрейтор Никита Сыромятников, благодаря мужественным и самоотверженным действиям которого удалось захватить опорный пункт ВСУ, несмотря на полученные им множественные ранения;
  • командир орудия гаубичной артиллерийской батареи дивизиона 2-й артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа сержант Юрий Петров, под чьим командованием расчет орудия уничтожил пять артиллерийских орудий, четыре самоходные артустановки, две станции радиоэлектронной борьбы, более 40 пунктов управления БПЛА, три склада с боеприпасами и живую силу противника, способствовав оперативному окружению Северска;
  • начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Александр Токарев, который спланировал и реализовал замысел по освобождению Шевченко в ДНР на Времевском тактическом направлении.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
Вчера, 13:59
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину 11 декабря.
Ранее в среду Верховный главнокомандующий посетил Министерство обороны, где принял участие в расширенном заседании коллегии ведомства.
