Путин назвал освободивших Северск военнослужащих храбрыми воинами
17:44 17.12.2025
Путин назвал освободивших Северск военнослужащих храбрыми воинами
Путин назвал освободивших Северск военнослужащих храбрыми воинами
Президент России Владимир Путин заявил, что освободившие Северск военнослужащие - храбрые воины и истинные патриоты. РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал освободивших Северск военнослужащих храбрыми воинами

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что освободившие Северск военнослужащие - храбрые воины и истинные патриоты.
На церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России - участникам СВО глава государства поблагодарил за доблестную службу военнослужащих, принимавших участие в освобождении Северска.
"Здесь присутствуют профессионалы, храбрые воины, истинные патриоты родины", - сказал Путин на церемонии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
