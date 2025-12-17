Рейтинг@Mail.ru
В России гордятся героями СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 17.12.2025 (обновлено: 17:49 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/putin-2062728074.html
В России гордятся героями СВО, заявил Путин
В России гордятся героями СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
В России гордятся героями СВО, заявил Путин
В России гордятся героями специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:43:00+03:00
2025-12-17T17:49:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
день героев отечества
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059531852.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, день героев отечества, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, День Героев Отечества, Безопасность
В России гордятся героями СВО, заявил Путин

Путин: в РФ гордятся героями СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России гордятся героями специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые товарищи, мы гордимся вами и вашими боевыми товарищами, участниками специальной военной операции", - сказал Путин на вручении медалей "Золотая Звезда" Героям России - участникам СВО.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
3 декабря, 15:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДень Героев ОтечестваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала