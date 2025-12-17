Рейтинг@Mail.ru
17:43 17.12.2025 (обновлено: 17:54 17.12.2025)
Освобождение Северска открывает возможности для наступления, заявил Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления и продвижения ВС России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что освобождение Северска и подобные блестящие воинские операции стали итогом последовательной и сложной работы командования руководства штаба Южного военного округа, командиров подразделений, военнослужащих отдельных бригад.
"Но прежде всего это результат ваших усилий, огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым освобождены стратегически важные населенные пункты, открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях", - сказал глава государства на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".
Президент Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска
