СМИ: Путин на коллегии Минобороны сделал предупреждение союзникам Украины
16:47 17.12.2025
СМИ: Путин на коллегии Минобороны сделал предупреждение союзникам Украины
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал предупреждение союзникам Украины, сделав заявления об "Орешнике", пишет Newsweek. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
украина
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал предупреждение союзникам Украины, сделав заявления об "Орешнике", пишет Newsweek.
"Заявления об оружии — явное предупреждение европейским союзникам, утверждающим, что Россия готовится к войне на континенте в ближайшие годы, значительно перевооружаясь за время украинского конфликта", — говорится в материале.
В среду Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник". Он добавил, что новое вооружение будет поставлено на боевое дежурство до конца года.
Глава государства также отметил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал Путин.
