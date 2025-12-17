СМИ: Путин на коллегии Минобороны сделал предупреждение союзникам Украины

https://ria.ru/20251217/putin-2062709376.html
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал предупреждение союзникам Украины, сделав заявления об "Орешнике", пишет Newsweek. РИА Новости, 17.12.2025
