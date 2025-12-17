Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025

Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 17.12.2025
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ
Российские военные в зоне спецоперации "перемалывают" элитные части ВСУ, которых готовили в западных военных центрах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
Новости
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ

Путин заявил, что ВС РФ перемалывают элитные части ВСУ, обучавшиеся на Западе

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные в зоне спецоперации "перемалывают" элитные части ВСУ, которых готовили в западных военных центрах, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружениями", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин
25 сентября, 13:58
 
Специальная военная операция на Украине
Владимир Путин
Вооруженные силы Украины
 
 
