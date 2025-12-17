https://ria.ru/20251217/putin-2062690930.html
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ
Российские военные в зоне спецоперации "перемалывают" элитные части ВСУ, которых готовили в западных военных центрах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
