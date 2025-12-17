https://ria.ru/20251217/putin-2062682783.html
Путин назвал ответственных за отказ от шансов решить конфликт мирно
Ответственность за неиспользование шансов решить все мирно лежит на тех, кто уверовал в язык силы против России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
россия
