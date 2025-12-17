Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал ответственных за отказ от шансов решить конфликт мирно - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 17.12.2025 (обновлено: 16:08 17.12.2025)
Путин назвал ответственных за отказ от шансов решить конфликт мирно
Путин назвал ответственных за отказ от шансов решить конфликт мирно - РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал ответственных за отказ от шансов решить конфликт мирно
Ответственность за неиспользование шансов решить все мирно лежит на тех, кто уверовал в язык силы против России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал ответственных за отказ от шансов решить конфликт мирно

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ответственность за неиспользование шансов решить все мирно лежит на тех, кто уверовал в язык силы против России, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, Путин сообщил, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов.
"И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы", - сказал президент.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
