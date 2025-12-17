Рейтинг@Mail.ru
15:39 17.12.2025
Путин: ВС России должны оставаться в авангарде технологического прогресса
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России должны оставаться в авангарде технологического прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская армия должна и впредь оставаться в авангарде технологического прогресса", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в среду.
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
