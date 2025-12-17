https://ria.ru/20251217/putin-2062671140.html
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
"Европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:25:00+03:00
2025-12-17T15:25:00+03:00
2025-12-17T15:25:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691481_0:72:3122:1828_1920x0_80_0_0_d0f04a4313158c43c723fb94edeb67f9.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062670723.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ad36774291cdec4c7c5a238e4de143a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
Путин: подсвинки из ЕС включились в работу прошлой администрации США ради наживы