Рейтинг@Mail.ru
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/putin-2062671140.html
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
"Европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:25:00+03:00
2025-12-17T15:25:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691481_0:72:3122:1828_1920x0_80_0_0_d0f04a4313158c43c723fb94edeb67f9.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062670723.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ad36774291cdec4c7c5a238e4de143a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин

Путин: подсвинки из ЕС включились в работу прошлой администрации США ради наживы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить Россию.
"А европейские подсвинки тут же включились в эту работу, прежде американской администрации, в надежде поживиться на развале нашей страны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Видно по золотым унитазам". Путин заявил о развале государственности Киева
Вчера, 15:22
 
В миреРоссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала