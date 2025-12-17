https://ria.ru/20251217/putin-2062670723.html
"Видно по золотым унитазам". Путин заявил о развале государственности Киева
"Видно по золотым унитазам". Путин заявил о развале государственности Киева - РИА Новости, 17.12.2025
"Видно по золотым унитазам". Путин заявил о развале государственности Киева
По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин: по золотым унитазам видно, что государственность Украины разваливается