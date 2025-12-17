Рейтинг@Mail.ru
Путин: после развала СССР Россия думала, что станет членом западной семьи - РИА Новости, 17.12.2025
15:19 17.12.2025
Путин: после развала СССР Россия думала, что станет членом западной семьи
Путин: после развала СССР Россия думала, что станет членом западной семьи
россия, ссср, владимир путин
Россия, СССР, Владимир Путин
Путин: после развала СССР Россия думала, что станет членом западной семьи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России после развала СССР казалось, что она быстро станет равноправным членом "цивилизованной" западной семьи, но ничего подобного не произошло, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой "цивилизованной" семьи европейских народов, "цивилизованной" западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная... Ничего подобного не произошло, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
