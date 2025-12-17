Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства напомнил, что Россия готова решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём и всегда об этом открыто заявляла. Он отметил, что администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует готовность вести переговоры, поэтому РФ поддерживает с ними диалог. Он выразил надежду, что то же самое произойдёт и с Европой.

"Администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведём с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдёт и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе", - сказал Путин на заседании.