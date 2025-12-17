https://ria.ru/20251217/putin-2062667725.html
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит - РИА Новости, 17.12.2025
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит
Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:17:00+03:00
2025-12-17T15:17:00+03:00
2025-12-17T15:45:00+03:00
москва
европа
россия
евросоюз
в мире
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_2a30edfcbce2902fa27b0415c09db510.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062669268.html
москва
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_3c80bdddaf9fe11051d747aecf2515f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, европа, россия, евросоюз, в мире, владимир путин, сша
Москва, Европа, Россия, Евросоюз, В мире, Владимир Путин, США
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит
Путин: диалог с Европой маловероятен из-за действующих политических элит
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства напомнил, что Россия готова решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём и всегда об этом открыто заявляла. Он отметил, что администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует готовность вести переговоры, поэтому РФ поддерживает с ними диалог. Он выразил надежду, что то же самое произойдёт и с Европой.
"Администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведём с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдёт и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе", - сказал Путин на заседании.