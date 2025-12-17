Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит
15:17 17.12.2025
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит
Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин.
Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских политических элит

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства напомнил, что Россия готова решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём и всегда об этом открыто заявляла. Он отметил, что администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует готовность вести переговоры, поэтому РФ поддерживает с ними диалог. Он выразил надежду, что то же самое произойдёт и с Европой.
"Администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведём с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдёт и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе", - сказал Путин на заседании.
