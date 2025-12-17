Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 17.12.2025 (обновлено: 15:29 17.12.2025)
Путин надеется, что Европа придет к диалогу по украинскому урегулированию
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с РФ по украинскому урегулированию. РИА Новости, 17.12.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с РФ по украинскому урегулированию.
"Мы, как и раньше, готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация США демонстрирует такую готовность, мы ведем с ними диалог, надеюсь, то же самое произойдет и с Европой", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
