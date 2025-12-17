https://ria.ru/20251217/putin-2062666760.html
Путин надеется, что Европа придет к диалогу по украинскому урегулированию
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с РФ по украинскому урегулированию. РИА Новости, 17.12.2025
