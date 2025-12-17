https://ria.ru/20251217/putin-2062665274.html
Путин выразил уверенность, что стоящие перед страной задачи будут решены
Путин выразил уверенность, что стоящие перед страной задачи будут решены - РИА Новости, 17.12.2025
Путин выразил уверенность, что стоящие перед страной задачи будут решены
Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ выразил уверенность, что все стоящие перед страной задачи будут решены. РИА Новости, 17.12.2025
