Многое будет сделано для развития вооруженных сил, заявил Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое нужно сделать для развития ВС РФ, и все будет сделано.

"Наши вооруженные силы находятся на подъеме. Повторяю: еще многое нужно сделать, но это все будет сделано", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.