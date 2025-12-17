https://ria.ru/20251217/putin-2062664617.html
Многое будет сделано для развития вооруженных сил, заявил Путин
Многое будет сделано для развития вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Многое будет сделано для развития вооруженных сил, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое нужно сделать для развития ВС РФ, и все будет сделано. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:12:00+03:00
2025-12-17T15:12:00+03:00
2025-12-17T15:31:00+03:00
политика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062632852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55c539be065c2199ee3a3bca5c34e1d9.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062665393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062632852_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b95791f03fce39ef7368f8ff4a817dd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Политика, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин
Многое будет сделано для развития вооруженных сил, заявил Путин
Путин: многое будет сделано для развития вооруженных сил