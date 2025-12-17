https://ria.ru/20251217/putin-2062664245.html
Путин назвал рост числа дезертиров на Украине признаком деградации ВСУ
Путин назвал рост числа дезертиров на Украине признаком деградации ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал рост числа дезертиров на Украине признаком деградации ВСУ
Число дезертиров в украинской армии растет, это верный признак деградации ВСУ, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал рост числа дезертиров на Украине признаком деградации ВСУ
