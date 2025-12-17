https://ria.ru/20251217/putin-2062664040.html
Сухопутные силы России растут и крепнут, заявил Путин
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сухопутные силы России растут и крепнут, заявил президент России Владимир Путин.
"Сухопутные силы растут и крепнут", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент отметил, что такие вооружения, как у России, у других стран не скоро еще появятся.
"У нас появляются новые средства поражения, новое оружие. Этого нет в мире ни у кого и не скоро еще появится", - сказал Путин.