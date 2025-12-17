Рейтинг@Mail.ru
Сухопутные силы России растут и крепнут, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
15:12 17.12.2025 (обновлено: 15:50 17.12.2025)
Сухопутные силы России растут и крепнут, заявил Путин
Путин: у других стран еще не скоро появятся вооружения подобные российским

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сухопутные силы России растут и крепнут, заявил президент России Владимир Путин.
"Сухопутные силы растут и крепнут", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент отметил, что такие вооружения, как у России, у других стран не скоро еще появятся.
"У нас появляются новые средства поражения, новое оружие. Этого нет в мире ни у кого и не скоро еще появится", - сказал Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Россия
 
 
