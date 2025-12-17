Ядерный щит России является самым современным, заявил Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы.

"Наш ядерный щит, он является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы... 92% современность наших ядерных сил, ну нет такого ни в одной стране", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.