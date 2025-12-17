Рейтинг@Mail.ru
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
15:09 17.12.2025 (обновлено: 15:32 17.12.2025)
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин
Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин

Путин: РФ несмотря на попытки Запада развалить ее показала устойчивость

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все эти попытки (развалить РФ - ред.) и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились, полностью. Россия продемонстрировала свою устойчивость в экономике, в финансах, во внутриполитическом положении общества и состоянии общества. И, наконец, в сфере обороноспособности", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Путин надеется, что Европа придет к диалогу по украинскому урегулированию
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
