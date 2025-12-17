https://ria.ru/20251217/putin-2062662454.html
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин
Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Все попытки Запада развалить Россию полностью провалились, заявил Путин
Путин: РФ несмотря на попытки Запада развалить ее показала устойчивость