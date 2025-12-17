https://ria.ru/20251217/putin-2062661773.html
Запад полагал, что ему удастся развалить Россию, заявил Путин
Запад полагал, что ему удастся развалить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Запад полагал, что ему удастся развалить Россию, заявил Путин
Запад полагал, что им удастся за короткий период развалить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:08:00+03:00
2025-12-17T15:08:00+03:00
2025-12-17T15:16:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_0:14:2978:1689_1920x0_80_0_0_0ba2a257b04db59dc04a48b9bb6f3f85.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062665274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_eeeff11a349e3090ce02242b574ba293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Запад полагал, что ему удастся развалить Россию, заявил Путин
Путин: Запад полагал, что ему удастся в короткий срок развалить Россию