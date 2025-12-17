Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил, что Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт
15:07 17.12.2025 (обновлено: 15:27 17.12.2025)
Путин допустил, что Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт
Президент РФ Владимир Путин допустил, что Дональд Трамп может быть прав в том, что, если бы он был президентом США, в свое время украинского конфликта не... РИА Новости, 17.12.2025
Путин допустил, что Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Дональд Трамп может быть прав в том, что, если бы он был президентом США, в свое время украинского конфликта не произошло.
"Президент Трамп говорит, что если бы он был тогда президентом, ничего бы подобного не было. Возможно, и так, потому что прежняя администрация (CША - ред.) сознательно привела дело к вооруженному конфликту", - сказал Путин в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация стала для России вынужденной мерой, поскольку "реагировать другими средствами было невозможно".
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
Заголовок открываемого материала