Запад развязал войну в 2022 году, считает Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сам Запад развязал войну в 2022 году, а Россия ее пытается закончить, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

"Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада - по сути Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся ее закончить, прекратить", - сказал он.