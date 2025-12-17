https://ria.ru/20251217/putin-2062660537.html
Запад развязал войну в 2022 году, считает Путин
Запад развязал войну в 2022 году, считает Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Запад развязал войну в 2022 году, считает Путин
Сам Запад развязал войну в 2022 году, а Россия ее пытается закончить, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:06:00+03:00
2025-12-17T15:06:00+03:00
2025-12-17T15:18:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_0:14:2978:1689_1920x0_80_0_0_0ba2a257b04db59dc04a48b9bb6f3f85.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062659889.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_eeeff11a349e3090ce02242b574ba293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Запад развязал войну в 2022 году, считает Путин
Путин заявил, что Запад развязал войну в 2022 году, а РФ пытается ее закончить