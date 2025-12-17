https://ria.ru/20251217/putin-2062660183.html
Путин пообщался с главой Генштаба Герасимовым
Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны пообщался с главой Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 17.12.2025
россия
