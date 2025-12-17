Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с главой Генштаба Герасимовым - РИА Новости, 17.12.2025
15:06 17.12.2025 (обновлено: 17:17 17.12.2025)
Путин пообщался с главой Генштаба Герасимовым
Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны пообщался с главой Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 17.12.2025
Путин пообщался с главой Генштаба Герасимовым

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны пообщался с главой Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию армии.
Во время доклада министра обороны РФ Андрея Белоусова Путин переговорил с Герасимовым, который сидел рядом с главой государства.
Белоусов назвал модернизацию ВС России приоритетом Минобороны
