Рейтинг@Mail.ru
Деструктивные силы устроили вооруженный переворот на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 17.12.2025 (обновлено: 15:15 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/putin-2062660092.html
Деструктивные силы устроили вооруженный переворот на Украине, заявил Путин
Деструктивные силы устроили вооруженный переворот на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Деструктивные силы устроили вооруженный переворот на Украине, заявил Путин
Деструктивные силы при поддержке Запада устроили вооруженный переворот на Украине, чтобы показать силу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:06:00+03:00
2025-12-17T15:15:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_0:14:2978:1689_1920x0_80_0_0_0ba2a257b04db59dc04a48b9bb6f3f85.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062665540.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_eeeff11a349e3090ce02242b574ba293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Деструктивные силы устроили вооруженный переворот на Украине, заявил Путин

Путин: деструктивные силы при поддержке Запада устроили переворот на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Деструктивные силы при поддержке Запада устроили вооруженный переворот на Украине, чтобы показать силу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Просто вооруженный переворот. Пошли бы на выборы, как я сотню раз уже раньше говорил, выиграли бы точно - нет. Просто показали силу - и все... Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада - по сути Запад сам развязал эту войну", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
Вчера, 15:14
 
В миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала