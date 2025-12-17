Рейтинг@Mail.ru
Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
15:05 17.12.2025
Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин
Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин
Запад напрочь игнорировал все интересы России, дело дошло до государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад напрочь игнорировал все интересы России, дело дошло до государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Просто игнорировали все наши интересы, напрочь. Дело в конечном итоге дошло до государственного переворота на Украине", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
