Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин
Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин
Запад напрочь игнорировал все интересы России, дело дошло до государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:05:00+03:00
2025-12-17T15:05:00+03:00
2025-12-17T15:15:00+03:00
россия
в мире
украина
владимир путин
россия
украина
Новости
россия, в мире, украина, владимир путин
Россия, В мире, Украина, Владимир Путин
Запад напрочь игнорировал российские интересы, заявил Путин
Путин: действия Запада привели к вооруженному перевороту на Украине