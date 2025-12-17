https://ria.ru/20251217/putin-2062659889.html
Запад растерзал Югославию и сербов, заявил Путин
Запад растерзал Югославию и сербов, заявил Путин
Западные страны растерзали Югославию и сербов, разодрали один народ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Запад растерзал Югославию и сербов, заявил Путин
Путин: Запад растерзал Югославию и сербов, разодрали один народ