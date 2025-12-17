Рейтинг@Mail.ru
15:05 17.12.2025 (обновлено: 15:24 17.12.2025)
Запад растерзал Югославию и сербов, заявил Путин
югославия, в мире, россия, владимир путин, оон
Югославия, В мире, Россия, Владимир Путин, ООН
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Западные страны растерзали Югославию и сербов, разодрали один народ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"События в Югославии, что это такое, где же там устав ООН?.. Мы много раз об этом говорили, но это же факт... (Западные страны - ред.) просто делали то, что считали нужным: удалось переломить, заставить проголосовать - хорошо, не удалось - плевать хотели. Применение впрямую вооруженных сил. И растерзали, в конце концов, Югославию, и сербов растерзали. По-разным государственным квартирам разодрали один народ и все", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Запад полагал, что ему удастся развалить Россию, заявил Путин
ЮгославияВ миреРоссияВладимир ПутинООН
 
 
