Россия настаивает на нерасширении НАТО на Восток, заявил Путин
15:05 17.12.2025
Россия настаивает на нерасширении НАТО на Восток, заявил Путин
Россия настаивает на исполнении данных Москве обещаний о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
россия
восток
москва
нато
владимир путин
россия
восток
москва
россия, восток, москва, нато, владимир путин
Россия, Восток, Москва, НАТО, Владимир Путин
Россия настаивает на нерасширении НАТО на Восток, заявил Путин

Путин: РФ настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на Восток

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия настаивает на исполнении данных Москве обещаний о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на Восток не будет. Ну и что? Плевать хотели - одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
Вчера, 14:38
 
Россия Восток Москва НАТО Владимир Путин
 
 
