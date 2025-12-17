https://ria.ru/20251217/putin-2062659536.html
Запад плевать хотел на устав ООН при атаке Югославии, заявил Путин
Запад в Югославии делал все, что считал нужным, и "плевать хотел" на устав ООН, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
