Запад плевать хотел на устав ООН при атаке Югославии, заявил Путин
15:04 17.12.2025 (обновлено: 15:19 17.12.2025)
Запад плевать хотел на устав ООН при атаке Югославии, заявил Путин
Запад в Югославии делал все, что считал нужным, и "плевать хотел" на устав ООН, заявил президент России Владимир Путин.
югославия, оон, в мире, россия, владимир путин
Югославия, ООН, В мире, Россия, Владимир Путин
Запад плевать хотел на устав ООН при атаке Югославии, заявил Путин

Путин: Запад в Югославии делал все, что считал нужным, и плевать хотел на ООН

© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад в Югославии делал все, что считал нужным, и "плевать хотел" на устав ООН, заявил президент России Владимир Путин.
"Все (на Западе - ред.) начало очень быстро деградировать, все эти правила, и устав ООН начали игнорировать. События в Югославии, что это такое, где же там устав ООН?.. Мы много раз об этом говорили, но это же факт... (Западные страны - ред.) просто делали то, что считали нужным: удалось переломить, заставить проголосовать - хорошо, не удалось - плевать хотели", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Запад растерзал Югославию и сербов, заявил Путин
ЮгославияООНВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
