Запад продавливал все решения на российском направлении силой, завил Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад после распада СССР продавливал все решения на российском направлении силой, в том числе и вооруженным способом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Свои интересы на российском направлении Запад продавливал именно силовым способом, в том числе и вооруженным", - сказал глава государства в ходе своего выступления.