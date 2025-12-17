https://ria.ru/20251217/putin-2062634913.html
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
