Путин рассказал, что сделает Россия при отказе Украины от диалога
14:14 17.12.2025
Путин рассказал, что сделает Россия при отказе Украины от диалога
Путин рассказал, что сделает Россия при отказе Украины от диалога
Если Киев откажется от разговора по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин рассказал, что сделает Россия при отказе Украины от диалога

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Если Киев откажется от разговора по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Защитники Родины должны знать о поддержке государства, заявил Путин
