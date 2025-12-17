https://ria.ru/20251217/putin-2062633060.html
Защитники Родины должны знать о поддержке государства, заявил Путин
Защитники Родины должны знать о поддержке государства, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Защитники Родины должны знать о поддержке государства, заявил Путин
Каждый защитник Родины должен знать, что государство предоставит всю необходимую социальную поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:12:00+03:00
2025-12-17T14:12:00+03:00
2025-12-17T14:26:00+03:00
общество
владимир путин
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_0:14:2978:1689_1920x0_80_0_0_0ba2a257b04db59dc04a48b9bb6f3f85.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062627252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062691695_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_eeeff11a349e3090ce02242b574ba293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Защитники Родины должны знать о поддержке государства, заявил Путин
Путин: все защитники Родины должны знать, что государство предоставит поддержку