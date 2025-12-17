https://ria.ru/20251217/putin-2062630576.html
В сфере поддержки бойцов есть над чем работать, считает Путин
В сфере поддержки бойцов есть над чем работать, считает Путин
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в сфере поддержки бойцов и их семей министерство обороны совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" в 2025 году сделали многое, но "еще есть, над чем работать".
"В уходящем году министерство обороны совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" многое сделали для повышения качества медицинской помощи, помощи раненым воинам, для решения вопросов их реабилитации и трудоустройства, обеспечения своевременных выплат и реализации других, в том числе дополнительных мер социальной поддержки семей, детей и родителей погибших военнослужащих. Обращаю ваше внимание, здесь есть еще над чем работать", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.