В сфере поддержки бойцов есть над чем работать, считает Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в сфере поддержки бойцов и их семей министерство обороны совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" в 2025 году сделали многое, но "еще есть, над чем работать".

"В уходящем году министерство обороны совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" многое сделали для повышения качества медицинской помощи, помощи раненым воинам, для решения вопросов их реабилитации и трудоустройства, обеспечения своевременных выплат и реализации других, в том числе дополнительных мер социальной поддержки семей, детей и родителей погибших военнослужащих. Обращаю ваше внимание, здесь есть еще над чем работать", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.