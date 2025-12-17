Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 17.12.2025 (обновлено: 14:20 17.12.2025)
Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность.
"Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
