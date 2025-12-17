https://ria.ru/20251217/putin-2062630243.html
Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность
Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность
Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность.
2025-12-17T14:06:00+03:00
2025-12-17T14:06:00+03:00
2025-12-17T14:20:00+03:00
Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность
Путин поблагодарил всех участников СВО за героизм и самоотверженность
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность.
"Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.