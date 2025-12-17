Рейтинг@Mail.ru
14:06 17.12.2025 (обновлено: 14:19 17.12.2025)
Путин призвал работать над индексацией зарплат военных
Работа по индексации денежного довольствия военнослужащих должна продолжаться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа по индексации денежного довольствия военнослужащих должна продолжаться, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно должна продолжаться и работа по индексации денежного довольствия военнослужащих", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
