Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 17.12.2025 (обновлено: 14:21 17.12.2025)
Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической
Президент РФ Владимир Путин отметил героическую работу военных врачей по спасению бойцов. РИА Новости, 17.12.2025
владимир путин
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил героическую работу военных врачей по спасению бойцов.
"Особо отмечу героическую работу военных врачей, медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй. Получен уникальный, просто уникальный опыт оказания медицинской психологической помощи военнослужащим с ранениями, травмами, заболеваниями, связанными с боевыми действиями. Такой опыт надо внедрять в деятельность не только учреждений военной медицины, но и гражданского здравоохранения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение
16 декабря, 11:57
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение
16 декабря, 11:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
