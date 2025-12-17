https://ria.ru/20251217/putin-2062629899.html
Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической
Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической - РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической
Президент РФ Владимир Путин отметил героическую работу военных врачей по спасению бойцов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:05:00+03:00
2025-12-17T14:05:00+03:00
2025-12-17T14:21:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062326942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической
Путин отметил героическую работу военных врачей по спасению бойцов