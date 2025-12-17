https://ria.ru/20251217/putin-2062629600.html
Россия хотела бы устранить первопричины конфликта на Украине, заявил Путин
РФ предпочитала бы устранить первопричины конфликта на Украине с помощью дипломатии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
россия
украина
владимир путин
россия, украина, владимир путин
