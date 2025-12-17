https://ria.ru/20251217/putin-2062629171.html
Путин назвал совершенствование стратегических ядерных сил приоритетом
Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними - ключевой элемент сдерживания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:03:00+03:00
россия
владимир путин
россия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними - ключевой элемент сдерживания, заявил президент России Владимир Путин.
"И, конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил, как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.