ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин
14:03 17.12.2025
ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин
ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин
ВС РФ будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:03:00+03:00
2025-12-17T14:11:00+03:00
ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин

Путин: ВС России будут последовательно расширять буферную зону безопасности

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов
Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
