ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин
ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин
ВС РФ будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:03:00+03:00
2025-12-17T14:03:00+03:00
2025-12-17T14:11:00+03:00
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
безопасность
россия
ВС России будут расширять буферную зону безопасности, заявил Путин
Путин: ВС России будут последовательно расширять буферную зону безопасности