14:03 17.12.2025 (обновлено: 14:10 17.12.2025)
Россия выступает за равноправное сотрудничество с Западом, заявил Путин
Россия выступает за равноправное сотрудничество с Западом, заявил Путин
Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества и с США, и с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:03:00+03:00
2025-12-17T14:10:00+03:00
россия
сша
европа
владимир путин
россия, сша, европа, владимир путин
Россия, США, Европа, Владимир Путин
Россия выступает за равноправное сотрудничество с Западом, заявил Путин

Путин: РФ выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с США И Европой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества и с США, и с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
РоссияСШАЕвропаВладимир Путин
 
 
