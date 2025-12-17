https://ria.ru/20251217/putin-2062628901.html
Путин: Россия всегда пытается решать сложные ситуации с помощью дипломатии
Путин: Россия всегда пытается решать сложные ситуации с помощью дипломатии - РИА Новости, 17.12.2025
Путин: Россия всегда пытается решать сложные ситуации с помощью дипломатии
Россия всегда стремилась находить дипломатические развязки в сложных ситуациях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:02:00+03:00
2025-12-17T14:02:00+03:00
2025-12-17T14:08:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062632852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55c539be065c2199ee3a3bca5c34e1d9.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062629600.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062632852_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b95791f03fce39ef7368f8ff4a817dd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин: Россия всегда пытается решать сложные ситуации с помощью дипломатии
Путин: РФ всегда стремится находить дипломатические развязки в сложных ситуациях