Путин: Россия всегда пытается решать сложные ситуации с помощью дипломатии
14:02 17.12.2025
Путин: Россия всегда пытается решать сложные ситуации с помощью дипломатии
Россия всегда стремилась находить дипломатические развязки в сложных ситуациях, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025
Путин: Россия всегда пытается решать сложные ситуации с помощью дипломатии

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия всегда стремилась находить дипломатические развязки в сложных ситуациях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
