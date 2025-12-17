Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал армию гарантом суверенитета России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 17.12.2025 (обновлено: 14:18 17.12.2025)
Путин назвал армию гарантом суверенитета России
Путин назвал армию гарантом суверенитета России - РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал армию гарантом суверенитета России
Гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего остаются российские вооруженные силы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал армию гарантом суверенитета России

Путин назвал армию гарантом суверенитета и безопасности России

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего остаются российские вооруженные силы, заявил президент России Владимир Путин.
"В любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета остаются наши вооруженные силы", - сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
 
 
