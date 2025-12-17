https://ria.ru/20251217/putin-2062628494.html
Путин назвал армию гарантом суверенитета России
Путин назвал армию гарантом суверенитета России - РИА Новости, 17.12.2025
Путин назвал армию гарантом суверенитета России
Гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего остаются российские вооруженные силы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:01:00+03:00
2025-12-17T14:01:00+03:00
2025-12-17T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055651335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89867fb724ca9d4c931107db1954c9d5.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062634913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055651335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd742a110f8a58c9d3fa4c6425a9e6f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал армию гарантом суверенитета России
Путин назвал армию гарантом суверенитета и безопасности России