Путин обвинил Европу в повышении градуса истерии о конфликте с Россией
Путин обвинил Европу в повышении градуса истерии о конфликте с Россией - РИА Новости, 17.12.2025
Путин обвинил Европу в повышении градуса истерии о конфликте с Россией
Руководители в Европе осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:01:00+03:00
2025-12-17T14:01:00+03:00
2025-12-17T14:17:00+03:00
россия
европа
владимир путин
в мире
россия
европа
Путин обвинил Европу в повышении градуса истерии о конфликте с Россией
Путин: в Европе осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с РФ