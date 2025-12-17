Рейтинг@Mail.ru
Некоторые европейские деятели забыли об ответственности, заявил Путин
14:00 17.12.2025
Некоторые европейские деятели забыли об ответственности, заявил Путин
Некоторые европейские деятели забыли об ответственности, заявил Путин
Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Некоторые европейские деятели забыли об ответственности, заявил Путин

Путин: некоторые европейские деятели ориентируются только на личные интересы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разного рода деятели (в Европе - ред.), которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
