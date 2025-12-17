https://ria.ru/20251217/putin-2062627545.html
Некоторые европейские деятели забыли об ответственности, заявил Путин
Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
владимир путин
россия
в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
