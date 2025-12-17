https://ria.ru/20251217/putin-2062627123.html
ВС России освободили свыше 300 населенных пунктов в этом году, заявил Путин
Вооруженные силы России освободили свыше 300 населенных пунктов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
Путин: ВС России освободили свыше 300 населенных пунктов в 2025 году
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили свыше 300 населенных пунктов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями", - сказал российский лидер.